Крымский пенсионер сумел выжить в болоте

Слепой крымский пенсионер случайно забрел в болото и провел там почти сутки.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Саках. 71-летний мужчина, полностью потерявший зрение, вышел из дома вынести мусор, но назад не вернулся. Его хватились только на следующее утро. Поиски начались немедленно, тем более что в окрестностях города много болот и лиманов.
Пенсионера обнаружили через несколько часов в болоте. Он был жив, но сильно ослаблен. Мужчину передали медикам.
Саки, Лиана Макоба
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