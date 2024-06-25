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Вторник, 25 июня 2024, 20:18 мск

Новости Крым

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Крымский пенсионер сумел выжить в болоте

Слепой крымский пенсионер случайно забрел в болото и провел там почти сутки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Саках. 71-летний мужчина, полностью потерявший зрение, вышел из дома вынести мусор, но назад не вернулся. Его хватились только на следующее утро. Поиски начались немедленно, тем более что в окрестностях города много болот и лиманов.

Пенсионера обнаружили через несколько часов в болоте. Он был жив, но сильно ослаблен. Мужчину передали медикам.

Саки, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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