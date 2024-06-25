В Крыму и Краснодарском крае предлагают закрыть часть пляжей – в целях безопасности. Такую инициативу озвучили в Госдуме.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предлагается запретить доступ местного населения и туристов к береговым территориям, паркам развлечений и другим общественным местам, расположенным рядом со стратегическими и военными объектами.

Авторы инициативы признают, что такая мера вызовет недовольство туристов и владельцев или арендаторов объектов, которые понесут финансовые потери, но заявляют, что это позволит обезопасить людей.

Напомним, на прошлой неделе ВСУ устроили несколько массированных воздушных атак на Крым и Кубань, а в воскресенье, 23 июня, в результате ракетного удара по Севастополю на пляжах в Любимовке и Учкуевке погибли 4 человека, еще 153 получили ранения.

Москва, Мирослава Мельник

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