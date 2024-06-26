В Севастополе нашли снаряд, не разорвавшийся во время ракетного налета

В Севастополе нашли снаряд, не разорвавшийся во время ракетной атаки.
Как уже сообщал «Новый День», в воскресенье, 23 июня, около 12:15 Украина ударила по гражданской инфраструктуре Севастополя поставленными США оперативно-тактическими ракетами «ATACMS», снаряженными кассетными боевыми частями.
В ходе отражения террористской атаки дежурными силами ПВО четыре американские ракеты «ATACMS» были сбиты. Еще одна ракета в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета и взорвалась над территорией города.
Погибли четыре человека, в том числе двое детей; за медицинской помощью обратились 153 человека.
В понедельник, 24 июня, 22 пострадавших, включая 12 детей, доставили спецрейсом МЧС из Севастополя в Москву.
Тем в временем в Севастополе сотрудники МЧС и пиротехники обследуют дно акватории и береговую линию в зоне удара. Водолазы уже прочесали около трети территории и обнаружили
неразорвавшийся кассетный снаряд.
«Планируется уничтожить его на месте»,– сообщили в пресс-службе МЧС России.
Севастополь, Мирослава Мельник
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