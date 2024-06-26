В Крыму поднимут оплату за природный газ

В Крыму вырастет оплата за природный газ. Об этом сообщили в ГУП «Крымгазсети».
Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 1 июля 2024 года розничная цена на услуги по снабжению природным газом населения вырастет до 6 рублей 36 копеек за 1 кубометр или на 5,6%.
В ГУП напомнили: для населения республики действует единый тариф на газ, не зависимости от того, в каких целях используется газ и какие газовые приборы стоят в квартире или частном доме.
Если в доме установлен счетчик газа, то его потребленные объемы определяются по показаниям прибора учета. При его отсутствии счетчика используются нормативы потребления:
– 11,3 кубометра газа на человека в месяц для приготовление пищи,
– 16,6 кубометра газа на человека в месяц для подогрев воды без централизованного горячего водоснабжения при наличии газового водонагревателя горячей воды,
– 5,3 кубометра газа на человека в месяц – подогрев воды без централизованного горячего водоснабжения и без газового водонагревателя,
– 10,29 кубометра газа на 1 квадратный метр отапливаемой площади в месяц в отопительный период (7 месяцев) – на отопление жилых помещений.
Отдельным категориям граждан, в том числе многодетным, ветеранам, участникам боевых действий, предоставляется компенсация расходов (льготы) на оплату жилых помещений и коммунальных услуг за счет средств соответствующих бюджетов.
Следующее повышение тарифов планируется через год – с 1 июля 2025 года.
Симферополь, Лиана Макоба
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