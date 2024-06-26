В Ялте открыли часть закрытых из-за коммунальной аварии пляжей

В Ялте открыли часть пляжей, закрытых Роспотребнадзором после аварии на коллекторе.

Как уже сообщал «Новый День», прорыв напорного канализационного коллектора, собирающего стоки со всех южнобережных поселков и транспортирующего их на очистные сооружения в Симеизе, произошел вечером 23 июня.

Из-за аварии без воды остались курортные поселки Ореанда, Курпаты, Гаспра, Мисхор, Кореиз, Стройгородок и частично Алупка. Кроме того, был введен запрет на купание на всех пляжах от Ореанды до Фороса.

Сегодня, по результатам проб воды, полностью открыты пляжи поселков Санаторное, Береговое, Парковое, Понизовка, Ореанда, Курпаты.

«В Форосе запрещено купаться только на пляжах ООО «Парк Форос» (на остальных пляжах поселка ограничения сняты), – сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко. – Ограничительные меры продолжают действовать на всех пляжах Алупки, Кореиза, центральной части Симеиза, Голубом заливе, Гаспре (за исключением пляжей санатория «Днепр», где купаться можно)».

Ялта, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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