Губернатор Севастополя запросил чрезвычайное заседание Законодательного собрания

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев обратился к спикеру городского Законодательного собрания Владимиру Немцеву с просьбой о созыве чрезвычайного пленарного заседания.
Общий сбор намечен на четверг, 27 июня.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», после ракетного удара со стороны ВСУ, в результате которого 4 человека погибли, 153 получили ранения, в городе создали Оперативный штаб, в который вошли представители правительства, силовых структур и Черноморского флота.
«Главной темой, конечно, были вопросы безопасности. Впервые мы столкнулись с ударом по гражданской инфраструктуре ракетами с кассетными боеприпасами, – рассказал о первом заседании Оперштаба. – Сейчас наша главная совместная задача: принять все возможные меры, чтобы в случае повторения подобных атак минимизировать последствия.
Штабом выработана программа действий, она требует обсуждения как в юридическом, так и в финансовом контексте. Решения должны быть выверены, а главное – исполнимы».
Вопросы обеспечения безопасности в Севастополе будут обсуждаться и на чрезвычайном заседании Законодательного собрания.
Севастополь, Олег Яковенко
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