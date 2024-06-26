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Среда, 26 июня 2024, 15:32 мск

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Губернатор Севастополя запросил чрезвычайное заседание Законодательного собрания

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев обратился к спикеру городского Законодательного собрания Владимиру Немцеву с просьбой о созыве чрезвычайного пленарного заседания.

Общий сбор намечен на четверг, 27 июня.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после ракетного удара со стороны ВСУ, в результате которого 4 человека погибли, 153 получили ранения, в городе создали Оперативный штаб, в который вошли представители правительства, силовых структур и Черноморского флота.

«Главной темой, конечно, были вопросы безопасности. Впервые мы столкнулись с ударом по гражданской инфраструктуре ракетами с кассетными боеприпасами, – рассказал о первом заседании Оперштаба. – Сейчас наша главная совместная задача: принять все возможные меры, чтобы в случае повторения подобных атак минимизировать последствия.

Штабом выработана программа действий, она требует обсуждения как в юридическом, так и в финансовом контексте. Решения должны быть выверены, а главное – исполнимы».

Вопросы обеспечения безопасности в Севастополе будут обсуждаться и на чрезвычайном заседании Законодательного собрания.

Севастополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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