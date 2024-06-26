День воссоединения Крыма с Россией предлагают сделать памятной датой

В Государственную Думу внесли законопроект об установлении новой памятной даты России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предлагается определить 18 марта как День воссоединения Республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией».

По словам авторов инициативы, принятие соответствующего документа позволит дополнить памятные даты в истории Отечества важнейшим историческим событием. Напомним, 18 марта 2014 года был подписан договор о вхождении в состав России Республики Крым и города Севастополя в качестве новых самостоятельных субъектов РФ. «Предшествующие этому события Русской весны по праву занимают центральное место в истории России XXI века», – заявляю авторы инициативы.

Симферополь, Олег Яковенко

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