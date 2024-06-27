В Феодосии во время ремонта затопили городской Дом культуры

В Феодосии в ходе ремонта затопили городской Дом культуры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», зданию, в котором расположено учреждение, более 100 лет. Пришел в негодность паркет, местами осыпалась потолочная лепнина, стены пошли трещинами.

Два месяца назад начался ремонт: рабочие раскрыли крышу. Когда пошли дожди, кровлю укрыли полиэтиленом, но его унесло ветром. В итоге вода хлынула внутрь. Вода стояла в помещении несколько дней. Промокли музыкальные инструменты, костюмы, декорации, оборудование. К трещинам на стенах добавились мокрые пятна.

В мэрии завили, что подрядчики вместе с сотрудниками ДК устранили «все, что можно было» и восстановили электроснабжение, капитальный ремонт идет по плану. Однако в помещениях до сих пор сыро, не высохли и сложные исторические костюмы. А если вовремя не просушить, их может уничтожить плесень.

«В Доме культуры занимаются 800 человек. В год здесь проводят около 500 мероприятий, – сообщает Крым24. – Теперь расписание составляют с ориентиром на прогноз погоды».

Кстати, в здании все еще не заменили окна, выбитые взрывной волной во время украинской атаки в декабре 2023 года.

Феодосия, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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