Губернатор Севастополя сообщил о состоянии пострадавших в ходе ракетной атаки

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о состоянии пострадавших в ходе ракетной атаки на Севастополь.

Как уже сообщал «Новый День», в воскресенье, 23 июня, около 12:15 Украина ударила по гражданской инфраструктуре Севастополя поставленными США оперативно-тактическими ракетами «ATACMS», снаряженными кассетными боевыми частями.

В ходе отражения террористской атаки дежурными силами ПВО четыре американские ракеты «ATACMS» были сбиты. Еще одна ракета в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города.

Четыре человека погибли, 153 получили ранения.

«На сегодняшнее утро в больницах Севастополя остаются 42 пациента, в том числе 11 детей, – уточнил Развожаев. – Напомню, что на лечение в московские ведущие медучреждения: Боткинскую больницу, НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Национальный медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и другие клиники направлены 22 человека: 12 детей, 10 взрослых. Московские врачи оценивают состояние 9 пациентов как стабильно тяжелое, 9 пациентов в состоянии средней тяжести. 1 ребенок продолжает находиться в тяжелом состоянии».

Севастополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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