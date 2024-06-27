Крымчанину вынесли приговор за госизмену

Верховный Суд Республики Крым вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Сакского района, обвиняемого в государственной измене.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре РК, в августе 2022 мужчина записывал видео процесса работы комплекса противовоздушной обороны, указывая его месторасположение. Эти записи он отправлял в чат-бот, используемый ВСУ.

Его задержали в Псковской области сотрудники регионального Управления ФСБ России.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы сроком на 1 год.

Симферополь, Мирослава Мельник

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