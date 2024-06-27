На Украине сокращают отсрочки для студентов

На Украине сокращают отсрочки для студентов старше 25 лет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 1 июля, в соответствии с новым законом о мобилизации, могут призываться студенты университетов и учреждений профтехобразования:

– обучающиеся заочно;

– получающие второе и третье высшее образование (бакалавриат, магистратура);

– получающие любое образование по уровню ниже уже имеющегося.

Отсрочка для мужчин, обучающихся очно, пока сохраняется.

А вот аспиранты, обучающиеся на контрактной основе, подлежат мобилизации.

Киев, Платон Ефимчук

© 2024, РИА «Новый День»

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