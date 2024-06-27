В Севастополе нашли еще два неразорвавшихся кассетных снаряда

В Севастополе нашли еще два неразорвавшихся снаряда, оставшиеся после ракетной атаки.

Как уже сообщал «Новый День», в воскресенье, 23 июня, около 12:15 Украина ударила по гражданской инфраструктуре Севастополя поставленными США оперативно-тактическими ракетами «ATACMS», снаряженными кассетными боевыми частями.

В ходе отражения террористской атаки дежурными силами ПВО четыре американские ракеты «ATACMS» были сбиты. Еще одна ракета в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города.

Четыре человека погибли, 153 получили ранения.

Накануне в море у пляжа в Учкуевке водолазы нашли неразорвавшийся кассетный снаряд. Сегодня сообщили еще о двух подобных находках. Они будут уничтожены на месте.

Обследование территории, попавшей под обстрел, продолжается.

Севастополь, Мирослава Мельник

© 2024, РИА «Новый День»

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