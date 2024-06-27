АТОР: Спрос на туры в Крым начнет расти в первых числах июля

Процесс аннуляции туров в Крым и Севастополь, вызванный ракетной атакой, идет на спад.

Как уже сообщал «Новый День», на следующий день после удара, 24 июня, объемы продаж туров на полуостров сократились на 20% по сравнению с первым днем предыдущей недели. Эксперты уже тогда предполагали, что в целом будет отменено не более 5%. Сейчас заявляется, что по итогам недели туристы откажутся максимум от 3% поездок, запланированных на ближайшие даты.

«Большинство туроператоров сообщают, что аннулировали туры без удержания фактически понесенных расходов. Однако некоторые отели отменяют бронирования только со штрафами несмотря на рекомендации Минэка, – пишет «Вестник АТОР». – Гости таких отелей чаще принимают решение ехать в отпуск в Крым, часть из них меняет даты поездки на июль и август».

Специалисты прогнозируют, что с первых дней июля спрос восстановится и снова начет расти.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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