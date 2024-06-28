В Крыму на ребенка напала обезьяна

В Судаке ребенка покусала обезьяна.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на набережной, когда фотограф пытался усадить животное ребенку на плечо. Обезьяна цапнула мальчика за ухо.

Родители позвонили в полицию, фотограф сбежал.

Сейчас в ситуации разбираются прокуратура и Следственный комитет.

«Поручено установить данное лицо, дав оценку его действиям на предмет оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, а также в целом – законность ведения деятельности, связанной с эксплуатацией животных», – сообщили в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю.

Отметим, что в Крыму давно пытаются бороться с фотоживодерами, навязывающими свои услуги туристам. Но пока вся борьба лишь на словах.

Кстати, помимо обезьян, по набережной Судака разгуливают ослы, оставляя повсюду следы своего присутствия.

Судак, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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