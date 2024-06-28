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Пятница, 28 июня 2024, 10:25 мск

Новости Крым

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Фиктивный брак: в Крыму ликвидировали канал незаконной миграции

В Крыму задержали двух мужчин, организовавших бизнес на незаконной миграции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», они подыскивали для клиентов женщин с регистрацией в Крыму для заключения фиктивного брака и последующего получения вида на жительство.

«Обоих уже судили в 2023 по той же причине: первый был в тюрьме год, после апелляции вышел по УДО, второй получил 3 года условно и штраф 100 тысяч рублей», – пишет telegram-канал «Mash на волне».

Теперь оба могут оправиться в колонию лет на семь. ФСБ задержала и четырех крымчанок, согласившихся стать фейковыми невестами за деньги.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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