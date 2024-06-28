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Пятница, 28 июня 2024, 10:47 мск

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В Севастополе ограничат доступ в Балаклавскую бухту

В Севастополе будут дополнительно охранять Балаклавскую бухту. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Балаклавская бухта – это единственная бухта Севастополя, у которой нет защиты от свободного входа и выхода.

«Тем самым она представляет угрозу, учитывая использования врагом дронов, которые, по последней информации, оснащены возможностью минирования бухт», – отметил градоначальник.

Поэтому свободный доступ в Балаклавскую бухту ночью будет закрыт.

Севастополь, Мирослава Мельник

© 2024, РИА «Новый День»

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