В Крыму медика обвиняют в смерти школьника

В Симферополе начался суд над школьным медиком, разрешившим участвовать в соревнованиях подростку с больным сердцем, Мальчик скончался после пробежки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в марте прошлого года в симферопольской гимназии №10. У ребенка был синдром Вольфа – Паркинсона – Уайта – врожденная аномалия сердца. Об этом знали и семье, и в школе. Болезнь себя почти не проявляла, однако мальчику были противопоказаны физические нагрузки, поэтому ему никогда не разрешали участвовать ни в каких соревнованиях.

Но весной 2023 года в школе начали готовиться к военно-спортивному конкурсу «Победа». И школьный медик подписала больному девятикласснику разрешение в нем участвовать.

До конкурса он не дожил: на одной из тренировок 15-летний подросток пробежал 250 метров и умер.

По словам родителей, когда мальчик упал, побежали за школьным доктором, но нашли ее не сразу – она пришла только через 15 минут, когда было уже поздно. А приехавшей бригаде «скорой помощи» оставалось лишь констатировать смерть.

Школьному медику предъявили обвинение по части 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Женщина вину не признает и заявляет, что «все произошло не на самих соревнованиях, к которым я подписала допуск. С таким диагнозом он мог прожить всю жизнь полноценно, но мог и умереть в любой момент при занятиях спортом, при волнении», – цитирует медика КП-Крым.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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