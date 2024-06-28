В Ялте начинают ночную «охоту» на детей

В Ялте решили объявить ночной «поход» против подростков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, согласно законодательству, дети до 14 лет могут находиться вне дома с 21:00 до 06:00 только в сопровождении родителей или законных представителей, для подростков 14 – 18 лет этот период с 22:00 до 06:00.

Однако многие юные ялтинцы данное требование нарушают. Поэтому в городе будут проводить рейды «Ночной город не для детей». Представители городской администрации, полиции и ГИБДД будут инспектировать парки, скверы, спортивные площадки, торговые центры и так далее. Проверять будут даже дворы.

Первый рейд состоится уже сегодня, проводить их намерены регулярно до конца августа.

Родителей тех, кого поймают одних в неурочное время, привлекут к административной ответственности.

Ялта, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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