В Севастополе вводят наказание для предпринимателей, не пускающих горожан в свои помещения во время воздушной тревоги

В Севастополе вводят наказание для предпринимателей, не пускающих или выгоняющих посетителей во время воздушной тревоги.

«Подготовлен указ о свободном допуске в объекты частной собственности во время объявления сигнала «воздушная тревога» и сигнала, который мы дополнительно будем вводить – «Внимание всем, баллистика!" – заявил губернатор Михаил Развожаев. – Когда звучит сигнал тревоги, у любого человека должна быть возможность укрыться в помещении. В противном случае будем штрафовать».

Штрафы для физических лиц составят от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных – от 10 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч.

Севастополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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