В Крыму с 1 июля повышают тарифы на электроэнергию

В Крыму с 1 июля поднимут тарифы на электроэнергию для населения.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУП «Крымэнерго», стоимость 1 кВт/ч для городского населения составит:

при потреблении до 150 кВт/ч в месяц – 4,28 рубля;

при потреблении от 150 до 800 кВт/ч в месяц – 5,43 рубля;

при потреблении свыше 800 кВт/ч в месяц – 7,22 рубля.

Тарифы для сельского населения будут чуть меньше:

при потреблении до 150 кВт/ч в месяц – 4,04 рубля;

при потреблении от 150 до 800 кВт/ч в месяц – 5,04 рубля;

при потреблении свыше 800 кВт/ч в месяц – 7,22 рубля.

В среднем, цены на электричество увеличатся на 9%, уточнили в ГУП «Крымэнерго».

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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