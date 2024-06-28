В Крыму с 1 июля повышают тарифы на электроэнергию

В Крыму с 1 июля поднимут тарифы на электроэнергию для населения.
Как сообщили РИА «Новый День» в ГУП «Крымэнерго», стоимость 1 кВт/ч для городского населения составит:
при потреблении до 150 кВт/ч в месяц – 4,28 рубля;
при потреблении от 150 до 800 кВт/ч в месяц – 5,43 рубля;
при потреблении свыше 800 кВт/ч в месяц – 7,22 рубля.
Тарифы для сельского населения будут чуть меньше:
при потреблении до 150 кВт/ч в месяц – 4,04 рубля;
при потреблении от 150 до 800 кВт/ч в месяц – 5,04 рубля;
при потреблении свыше 800 кВт/ч в месяц – 7,22 рубля.
В среднем, цены на электричество увеличатся на 9%, уточнили в ГУП «Крымэнерго».
Симферополь, Лиана Макоба
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