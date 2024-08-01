В Крыму иномарка протаранила рейсовый автобус

На крымской трассе легковой автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом, в котором ехали 28 пассажиров. В результате ДТП пострадала водитель легковушки, женщину доставили в больницу. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры РК.

Авария произошла утром 1 августа на автодороге Симферополь – Евпатория. Водитель автомобиля «Тойота авенсис», выезжая со второстепенной дороги на главную, врезалась в рейсовый автобус, направлявшийся из Евпатории в Скалистое.

В результате дорожной аварии водитель иномарки получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение. Водитель и 28 пассажиров, находившихся в автобусе, не пострадали.

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Симферополь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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