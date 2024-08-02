В Крыму растет заболеваемость бешенством среди домашних животных

В Крыму стали чаще выявлять бешенство у домашних животных. Об этом сообщил председатель Государственного комитета ветеринарии Республики Крым Валерий Иванов.

«Если раньше у нас были больше лисы, то сейчас и собаки, и кошки. Это наша безалаберность: снижается количество приведенных в ветеринарные пункты для прививок животных, на горячую линию поступает меньше звонков, хотя мы готовы выехать и привить», – цитирует Иванова РИА «Новости».

По словам специалиста, бешенство является основной биологической угрозой для полуострова. Проблема актуализировалась в связи с увеличившимся поголовьем лис, которые активно заходят в города. Лисиц отлавливали в школах и детских садах, дикие животные кусали детей прямо на детских площадках.

«Лисы появились в Ялте, где их никогда так массово не было. Мы более 180 предостережений выдали санаториям, чтобы еще раз посмотрели на непроницаемость своих заборов и проверили кошек, которые у них прикармливаются около пищеблоков, на предмет нестандартного поведения», – сказал Иванов.

Жара не позволила провести полноценную вакцинацию диких лис приманками. Этот вопрос будет проработан осенью.

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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