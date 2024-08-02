В Крыму погибшая от жары рыба могла оказаться на стихийных рынках

В Крыму произошел замор рыбы из-за аномальной жары. В Государственном комитете ветеринарии допустили, что недобросовестные продавцы могут отправить этот опасный для здоровья товар на реализацию на стихийных рынках.

«Неадекватная жара привела к замору рыбы в пресных водах, я не говорю о случаях загрязнения рек. Например, в Оленевке на лимане не сработала система утилизации павшей рыбы должным образом. При этом в Крыму есть достаточный объем сертифицированных крематориев. Есть информация, что не все сожжено», – рассказал РИА «Новости» председатель Государственного комитета ветеринарии Республики Крым Валерий Иванов.

По его словам, погибшая от недостатка кислорода в воде рыба могла переработаться нечестными предпринимателями и оказаться на прилавках несанкционированной торговли. Иванов призвал жителей быть бдительными и приобретать продукты питания исключительно в магазинах, на рынках и ярмарках, где работают ветеринарные службы.

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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