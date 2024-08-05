Феодосия осталась без водоснабжения – прокуратура проводит проверку

Прокуратура Крыма начала проверку в связи с коммунальной аварией, в результате которой более 50 улиц в Феодосии остались без воды.

Как сообщили в надзорном ведомстве, муниципальные службы работают над устранением аварии, местным жителям обеспечен подвоз воды.

«В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства», – заявили в прокуратуре.

Ранее ГУП «Вода Крыма» сообщил, что более 50 улиц в Феодосии остались без водоснабжения из-за аварийно-восстановительных работ на Крымском водоводе в районе улицы Чкалова. Подачи воды не будет до 23:00 5 августа. Оставшимся без водоснабжения горожанам пообещали подвозить ее автоцистернами.

Феодосия, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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