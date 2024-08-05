Очередь перед Крымским мостом выросла почти до 1400 автомобилей

В очереди к пунктам досмотра на Крымском мосту со стороны Краснодарского края, по состоянию на 11:00 5 августа, стоят 1382 автомобиля. Об этом сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту. Время ожидания составляет около четырех часов.

В то же время со стороны Керчи в очереди на мост скопилось 120 транспортных средств.

Надо отметить, что на 10:00 со стороны Тамани в очереди к Крымскому мосту находилось 1367 автомобилей, а со стороны Крымского полуострова скопления машин не было.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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