Девятерых участников нападения на боксера в Феодосии обвинили в покушении на убийство

Следственный комитет предъявил обвинения в покушении на убийство чемпиона России по боксу Дмитрия Двали всем девятерым участникам массовой драки в Феодосии. Об этом сообщило СК РФ. Изначально уголовное дело расследовала полиция по статье о хулиганстве.

«По поручению председателя СК России уголовное дело о хулиганстве, принятое к производству следователями Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю, переквалифицировано на более тяжкий состав преступления, и девятерым жителям Феодосийского городского округа предъявлены обвинения в покушении на убийство лица, связанного с выполнением им общественного долга, совершенные группой лиц из хулиганских побуждений», – говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в СКР, все девять участников драки помещены в следственный изолятор. Все обвиняемые – российские граждане. Трое из них работали охранниками в местном клубе, остальные – разнорабочими. В настоящее время следствие готовит ходотайство в суд об избрании всем фигурантам меры пресечения.

23-летний спортсмен вместе с другом попытался заступиться за мальчика, которого избивала толпа на набережной. В результате драки Двали серьезную травму глаза. После драки спортсмена доставили в Москву для операции. Боксер отказался давать прогнозы насчет возвращения в бокс. «Хотя бы надеюсь на восстановление зрения ", – сказал Двали в интервью «Матч ТВ».

Симферополь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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