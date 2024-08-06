В Крыму в аварии с легковушкой погиб мотоциклист

В Крыму столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. Байкер скончался от полученных травм. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Авария произошла на автодороге граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта. Автомобиль двигался в направлении села Пионерского, а мотоциклист ехал по трассе в сторону Симферополя.

«Водитель 1958 года рождения, управляя транспортным средством «ВАЗ-2107», на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу мотоциклу YAMAHA под управлением водителя 1987 года рождения», – говорится в сообщении.

В результате мотоциклист от полученных травм погиб на месте, а водитель легковушки был госпитализирован. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП.

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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