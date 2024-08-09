В Севастополе ночью уничтожены два безэкипажных катера

В Севастополе в ночь на пятницу отражены попытки атаки безэкипажных катеров. Об этом сообщил в своем тг-канале губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, уничтожено два БЭКа, а также поражена одна воздушная цель в районе Орловки.

По словам Развожаева, на данный момент зафиксирована информация о падении осколков в районе Качи рядом с улицей Авиаторов.

Напомним, что ночью в акватории Черного моря на значительном отдалении от берега средствами ПВО была сбита противокорабельная ракета «Нептун».

Севастополь, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube