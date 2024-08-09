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Пятница, 9 августа 2024, 09:17 мск

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В Севастополе ночью уничтожены два безэкипажных катера

В Севастополе в ночь на пятницу отражены попытки атаки безэкипажных катеров. Об этом сообщил в своем тг-канале губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, уничтожено два БЭКа, а также поражена одна воздушная цель в районе Орловки.

По словам Развожаева, на данный момент зафиксирована информация о падении осколков в районе Качи рядом с улицей Авиаторов.

Напомним, что ночью в акватории Черного моря на значительном отдалении от берега средствами ПВО была сбита противокорабельная ракета «Нептун».

Севастополь, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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