В Симферополе семья с маленьким ребенком отравилась угарным газом

В Симферополе трое членов одной семьи отравились угарным газом. Об этом сообщает ГУ СКР по Крыму и Севастополю.

«Прибывшая по вызову бригада скорой помощи в квартире обнаружила девочку в бессознательном состоянии и ее родителей с признаками отравления угарным газом. Семья была незамедлительно доставлена в больницу, где оказана необходимая медицинская помощь. Их жизни сейчас ничего не угрожает», – говорится в сообщении.

Следователи выяснят обстоятельства произошедшего, а также оценят работу служб, ответственных за подключение и проверку газового оборудования.

Кроме того, о проведении проверки сообщила прокуратура Крыма.

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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