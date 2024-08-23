Жители Ялты осталась без света

В Ялте жители остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Из-за аварии произошло отключение энергоснабжения в Ялте на улицах: Ломоносова, Блюхера, Украинская, Грибоедова», – говорится в сообщении.

На месте работает аварийная бригада «Крымэнерго». Устранить неполадки планируется в течение двух-трех часов.

Накануне аварии на электросетях оставили без света около семи тысяч жителей трех районов Крыма. Перебои с подачей электроэнергии наблюдали в Алуште, Саки, селе Орехово и Судаке.

Ялта, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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