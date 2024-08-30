В аварии под Симферополем погибли два человека

В Крыму произошло столкновение двух автомобилей. В результате два человека погибли, один попал в больницу. Об этом сообщает МВД.

Авария случилась ночью на трассе под Симферополем. По данным полиции, водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем Audi A8, двигаясь со стороны пгт Молодежное в сторону Симферополя, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося Mitsubishi Space, под управлением водителя 2003 года рождения, который двигался в попутном направлении.

Два человека погибли. Еще один получил травмы различной степени тяжести и доставлен в больницу.

По факту смертельной аварии проводится проверка.

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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