Жителя Симферополя арестовали за аферы с недвижимостью

Житель Симферополя провернул несколько мошеннических схем с недвижимостью. Ущерб от преступной деятельности превысил 10 млн рублей.
Правоохранители установили, что мужчина, используя поддельные документы, переоформил шесть чужих квартир и домов, а также один земельный участок, принадлежавшие жителям республики, на подставных лиц.
«Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба превысила более 10 млн рублей», – сообщили в полиции.
Уголовные дела возбуждены следователями полиции Алушты, Ялты и Симферополя по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). На время расследования фигурант заключен под стражу.
Симферополь, Зоя Осколкова
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