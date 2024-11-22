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Пятница, 22 ноября 2024, 14:15 мск

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Жителя Симферополя арестовали за аферы с недвижимостью

Житель Симферополя провернул несколько мошеннических схем с недвижимостью. Ущерб от преступной деятельности превысил 10 млн рублей.

Правоохранители установили, что мужчина, используя поддельные документы, переоформил шесть чужих квартир и домов, а также один земельный участок, принадлежавшие жителям республики, на подставных лиц.

«Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба превысила более 10 млн рублей», – сообщили в полиции.

Уголовные дела возбуждены следователями полиции Алушты, Ялты и Симферополя по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). На время расследования фигурант заключен под стражу.

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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