Жителя Симферополя арестовали за аферы с недвижимостью

Житель Симферополя провернул несколько мошеннических схем с недвижимостью. Ущерб от преступной деятельности превысил 10 млн рублей.

Правоохранители установили, что мужчина, используя поддельные документы, переоформил шесть чужих квартир и домов, а также один земельный участок, принадлежавшие жителям республики, на подставных лиц.

«Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба превысила более 10 млн рублей», – сообщили в полиции.

Уголовные дела возбуждены следователями полиции Алушты, Ялты и Симферополя по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). На время расследования фигурант заключен под стражу.

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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