ПВО ночью перехватила беспилотник над территорией Крыма

За прошедшую ночь один украинский беспилотник был сбит над Крымом. Об этом сообщает Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым», – отметили в оборонном ведомстве.
От местных властей сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.
Симферополь, Зоя Осколкова
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