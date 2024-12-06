Крымчанин получил 15 лет «строгача» за передачу ВСУ данных о военных кораблях РФ

Житель Феодосии Владислав Афанасьев получил 15 лет колонии строгого режима за госизмену, сообщает прокуратура Крыма. Обвиняемый собирал и передавал ВСУ сведения о местах расположения российских военных кораблей, находящихся в Феодосии.

По версии следствия, 30-летний фигурант в августе 2022 года перевел денежные средства в адрес специального фонда, оказывающего поддержку вооруженным силам Украины.

В марте 2023 года обвиняемый собрал и передал через чат-боты, контролируемые минобороны Украины, фотографии и географические координаты мест дислокации десантного и военного кораблей в городе Феодосии.

«Эти данные являлись достоверными и могли быть использованы украинской стороной для нанесения огневого поражения по местам дислокации Вооруженных Сил Российской Федерации, то есть против безопасности страны», – подчеркнули в надзорном ведомстве.

Верховный Суд Республики Крым признал жителя Феодосии виновным по ст. 275 УК РФ (госизмена) и приговорил его к 15 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на 1,5 года.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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