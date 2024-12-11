СКР и прокуратура проверяют видео с избиением школьницы сверстниками в Крыму

Следователи проводят проверку после публикации в Сети видео, на котором группа школьников избивают сверстницу на пляже в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба регионального управлкния Следственного комитета РФ.

Ранее в телеграмм-каналах появилось видео, на котором школьники на пляже в Щелкино избивают несовершеннолетнюю, снимая происходящее на телефон. Также сообщается, что родители подростков пытаются принять меры для избежания их детьми ответственности за насилие над сверстницей.

«Организована проверка сведений, выявленных в ходе мониторинга соцсетей, о применении насилия группой подростков в отношении сверстницы на территории Ленинского района», – говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время устанавливаются личности всех участников инцидента. Действиям подростков будет дана правовая оценка.

Кроме того, следователи дадут оценку обстановке в их семьях и воспитательному процессу со стороны родителей и учителей школ, где они обучаются, а также действиям сотрудников органов профилактики.

Проверку также инициировала и прокуратура РК.

«Прокуратура Крыма организовала проверку по видеозаписи, размещенной в одной из социальных сетей, о конфликте между несовершеннолетними на пляже в городе Щелкино Ленинского района, а также нанесении травм несовершеннолетней», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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