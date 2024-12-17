ФСБ задержала ялтинца за передачу Киеву сведений о ВС РФ

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму местного жителя за сотрудничество с украинскими спецслужбами.

Задержанный – гражданин России, житель Ялты – подозревается в передаче Главному управлению разведки Минобороны Украины сведений о Вооруженных силах РФ.

По данным ФСБ, мужчина через Telegram установил контакт с сотрудником украинской военной разведки и «выразил готовность предоставлять различного рода информацию, в том числе фото- и видеоматериалы в отношении полуострова».

По заданиям куратора злоумышленник передавал ГУР Минобороны Украины сведения о расположении и передвижении военной техники ВС РФ на территории Крыма.

Следственный отдел УФСБ России по Крыму и Севастополю возбудил в отношении задержанного уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»). Киевский районный суд Симферополя избрал для фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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