В Крыму предупредили о перебоях с мобильным Интернетом

С сегодняшнего дня в Крыму возможны перебои и отключения мобильного Интернета. Как сообщает Мининформ республики, меры вводятся для обеспечения безопасности жителей.

«Для обеспечения безопасности жителей Крыма с сегодняшнего дня возможны отключения мобильного интернета. Все интернет-провайдеры будут предоставлять услуги в обычном режиме. При этом WiFi и сотовая связь будут работать», – говорится в сообщении министерства.

Как уточняется, мобильный интернет может отключаться не только в ночное время.

Симферополь, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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