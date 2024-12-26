В 2024 году в горах Крыма 137 человек пострадали и трое погибли

В 2024 году в горах Крыма произошло несколько десятков происшествий, в которых пострадали и погибли люди. Статистику по ЧП озвучили в республиканском главке МЧС России.

«В горнолесной местности произошло 73 происшествия – на 13% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Погибли три человека. Пострадали 137 человек, из них 20 детей – увеличение на 13 (+10%)", – говорится в сообщении.

Вместе с тем, в текущем году подразделениям территориального пожарно-спасательного гарнизона удалось спасти 134 человека.

«Уменьшение происшествий в горнолесной местности связанно с информированием Главным управлением МЧС России и МЧС Республики Крым жителей и гостей республики о правилах соблюдения техники безопасности на горных и пешеходных маршрутах», – подчеркнули в МЧС.

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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