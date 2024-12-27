В Крыму легковушка протаранила прицеп фуры, есть погибшие и раненые

В Крыму легковой автомобиль въехал в прицеп фуры на трассе вблизи города Джанкой. В результате ДТП погибли два человека, еще трое пострадали. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции РК.

Смертельная авария произошла накануне вечером на автодороге Таврида – Джанкой – Красноперекопск. «Водитель автомобиля «ВАЗ», двигаясь со стороны Феодосии в направлении Джанкоя, на закруглении дороги вправо при встречном разъезде с грузовым автомобилем Volvo FH12 с прицепом, не обеспечил безопасный боковой интервал между транспортными средствами, в результате чего столкнулся с прицепом грузовика», – говорится в сообщении.

В результате ДТП погибли 42-летний водитель и 36-летний пассажир легковушки. Еще три пассажира «ВАЗа», в том числе один несовершеннолетний, получили травмы и доставлены в больницу.

По факту дорожной аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП, отметили в ведомстве.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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