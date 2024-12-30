В Крыму произошло массовое ДТП с участием 19 автомобилей

В Крыму сотрудники полиции выясняют обстоятельства массового ДТП с участием 19 автомобилей на участке объездной дороги вокруг Симферополя. В результате аварии, по предварительным данным, пострадали три человека.

По информации региональной Госавтоинспекции, причиной ДТП, произошедшего в понедельник около 08:40 на автодороге Дубки – Левадки вблизи села Чистенькое, стал туман.

На месте происшествия работают сотрудники УГИБДД. Обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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