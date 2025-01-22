Россельхознадзор: в рыбе из Черного и Азовского морей загрязнений не обнаружено

Специалисты Россельхознадзора не выявили загрязнений в рыбе, выловленной в Черном и Азовском морях. Тем временем, операция по ликвидации последствий аварии, в результате которой в воду попали тонны нефтепродуктов, продолжается.

«Согласно проведенным лабораторным исследованиям ФГБУ «Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции», загрязнений рыбы от разлива мазута не обнаружены, показатели безопасности находятся в пределах допустимой нормы», – говорится в Россельхознадзора.

Для проведения исследований были отобраны пеленгас, камбала, ставрида, окунь, тюлька и хамса в Керчи, Феодосии, Севастополе и Херсонской области. Также была исследована черноморская хамса, выброшенная из Черного моря на берег в Севастополе на набережной Андрея Первозванного.

Сотрудники МЧС продолжают обследовать акваторию Черного и Азовского морей в зоне чрезвычайной ситуации. К мониторингу привлечены авиация, беспилотники, морские суда, катера ГИМС МЧС России, а также специалисты сводной водолазной группы ведомства.

«Ранее на 8,5 километре берега Азовского моря, в районе урочища Кучугуры, обнаружены локальные выбросы нефтепродуктов. Работы по сбору отходов завершены», – сообщили в МЧС.

К ликвидации последствий ЧС привлечены более 5 000 человек и более 670 единиц техники.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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