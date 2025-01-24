В Крыму в лобовом столкновении один человек погиб и двое пострадали

В Крыму произошла смертельная авария. Один человек погиб, еще двое доставлены в больницу. Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция.
ДТП произошло около села Калиновка в Джанкойском районе. Водитель за рулем автомобиля BMW выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ГАЗ под управлением водителя 1967 года рождения.
«В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля BMW смертельно травмирован. Водитель и еще один пассажир автомобиля BMW получили травмы различной степени тяжести и доставлены в медицинское учреждение». – уточнили в полиции.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
Симферополь, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»