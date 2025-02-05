Жительница Ялты пойдет под суд за финансирование украинской армии

Жительница Ялты предстанет перед судом за финансирование ВСУ из Ирландии. Подсудимая обвиняется в государственной измене, сообщает прокуратура Крыма.

По версии следствия, 34-летняя крымчанка в апреле 2023 года находилась в ирландском Дублине, где с открытого в иностранном банке счета перевела денежные средства в поддержку организации, финансирующей вооруженные силы Украины.

При этом женщина понимала, что деньги будут использованы в целях нанесения вреда Вооруженным силам РФ, отметили в надзорном ведомстве.

Незаконную деятельность обвиняемой пресекли сотрудники УФСБ по Крыму и Севастополю. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Верховный Суд Крыма для рассмотрения по существу.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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