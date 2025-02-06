В Крыму утвердили дополнительные праздничные дни на 2025 год

Жители Крыма смогут отдохнуть в религиозные праздники. Дополнительные выходные утвердил глава республики Сергей Аксенов.
Соответствующий указ опубликован на портале правительства Крыма. Дополнительные праздничные выходные введены в честь ряда мусульманских и православных праздников.
Согласно документу, 31 марта будет дополнительный выходной день в рамках празднования Ураза-байрама.
Кроме того, крымчане отдохнут 21 апреля, 6 и 9 июня. В эти дни состоятся Пасха, Курбан-байрам и День Святой Троицы.
Симферополь, Зоя Осколкова
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