Ураган в Крыму оставил без света несколько населенных пунктов

В Крыму ураганный ветер оставил без электроснабжения несколько населенных пунктов. Как говорится в сообщении республиканского правительства, технологические нарушения произошли в связи с ухудшением погодных условий и порывами ветра до 20 м/с.

«По состоянию на 16:00 обесточены абоненты в Симферополе, Керчи, Феодосии, а также населенные пункты в Сакском, Ленинском и Симферопольском районах», – уточнил первый замминистра топлива и энергетики РК Владимир Воронкин.

Как отмечается, аварийные бригады выполняют восстановительные работы.

Симферополь, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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