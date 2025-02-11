В Крыму во время учений будут блокировать некоторые районы и выключат связь

12 февраля на севере Крыма пройдут учения подразделений территориальной обороны «Барс-Крым», Министерства обороны и других профильных ведомств, глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, целью учений в Раздольненском и Красноперекопском районах является противодействие проникновению диверсионных групп противника на территорию республики.

План учений включает полное блокирование административных районов и проведение досмотров. Кроме того, с 10:00 до 11:00 в районах, где пройдут учения, будет отключена мобильная связь.

«В связи с этим все экстренные службы будут доступны по проводной телефонной связи и через систему ЕДДС по номеру 112», – написал Аксенов в своем тг-канале.

На время проведения отработки действий военных, население просят сохранять спокойствие и оказывать содействие подразделениям МО РФ и территориальной обороны.

11 февраля, по данным местных властей, учения проходят в поселке Заозерный под Евпаторией. В связи с этим в окрестностях поселка слышны звуки выстрелов.

Учения территориальной обороны и подразделений МО РФ регулярно проходят в различных районах Крыма. Местных жителей и гостей полуострова об этом предупреждают заблаговременно.

Симферополь, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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