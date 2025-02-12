В Ялте при пожаре в многоквартирном доме погибли два человека

В Ялте после тушения пожара в многоквартирном доме обнаружили тела двух погибших. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Возгорание произошло на первом этаже трехэтажного дома в пригородном поселке Гаспра. Прибывшие на место пожарные потушили пламя, площадь пожара составила 12 квадратных метров.

«К сожалению, на месте обнаружены двое погибших. По предварительной информации дознавателей МЧС России, рассматриваются две возможные причины пожара – аварийный режим работы электроприбора для приготовления пищи или неосторожность при курении», – сообщили в ведомстве.

Следственный комитет объявил о начале проведения проверки. По данным следователей, в комнате проживал мужчина, который злоупотреблял алкоголем. Он несколько дней подряд распивал спиртное со своим приятелем. Прокуратура Крыма контролирует ход проверки по факту пожара.

Ялта, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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