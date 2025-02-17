В Ялте после снегопада ограничено движение, а также работа школ и детских садов

На Ялту обрушился снегопад. В связи с этим школы и детские сады работают в ограниченном режиме, сообщила мэр города Янина Павленко.

Мокрый снег начал идти на Южном берегу Крыма днем в воскресенье, 16 февраля. За сутки выпало 20 миллиметров осадков. Кадры заснеженной Ялты уже появились в соцсетях.

На дороги вывели 15 единиц снегоуборочной техники, к очистке привлекли также коммунальщиков Симферополя и Бахчисарая. Более 400 тонн реагентов уже высыпаны на дороги ЮБК. В первую очередь, по словам Павленко, расчищали проезды к хлебокомбинату, больницам, пожарной части, скорой помощи и другим социальным объектам. Однако с последствиями снегопада пока справиться не удается. Движение по многим улицам ограничено.

Ялта, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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