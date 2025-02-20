Крымчанин получил 18 лет «строгача» за сотрудничество с украинской разведкой

Верховный суд Крыма вынес приговор 32-летнему жителю Ленинского района, обвиняемому в передаче военной разведке Украины сведений о местах дислокации ВС России в Феодосии. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Установлено, фигурант, будучи несогласным с проведением Россией специальной военной операции, в июне 2023 года вступил в сообщество в соцсети, созданное и координируемое главным управлением разведки министерства обороны Украины.

Подсудимый осенью того же года по заданию украинской стороны сфотографировал и снял на видео места дислокации российских военных в Феодосии. За эту информацию крымчанин получил деньги от куратора.

Преступные действия мужчины были пресечены сотрудниками ФСБ.

Суд назначил фигуранту наказание в виде 18 лет колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы сроком на 1,5 года и штрафом в размере 100 тыс. рублей.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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