24-летний турист сбросил в Ялте кошку со скалы

В Ялте турист из Санкт-Петербурга сбросил со скалы кошку Мусю – она считалась достопримечательностью музейного комплекса «Ласточкино гнездо». Животное погибло.
Как сообщает «Российская газета», инцидент в Ялте зафиксировала камера наружного наблюдения. Мужчина признал, что именно он выбросил животное с многометровой высоты. Он пояснил, что кошке не понравилось, когда ее взяли на руки. Животное начало сопротивляться и вырываться, после чего мужчина сбросил Мусю с обрыва.
Позднее подозреваемого задержали на вокзале в Джанкое. Отмечается, что задержанному 24 года и что у него зафиксировано психическое заболевание.
Ялта, Елена Васильева
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