24-летний турист сбросил в Ялте кошку со скалы

В Ялте турист из Санкт-Петербурга сбросил со скалы кошку Мусю – она считалась достопримечательностью музейного комплекса «Ласточкино гнездо». Животное погибло.

Как сообщает «Российская газета», инцидент в Ялте зафиксировала камера наружного наблюдения. Мужчина признал, что именно он выбросил животное с многометровой высоты. Он пояснил, что кошке не понравилось, когда ее взяли на руки. Животное начало сопротивляться и вырываться, после чего мужчина сбросил Мусю с обрыва.

Позднее подозреваемого задержали на вокзале в Джанкое. Отмечается, что задержанному 24 года и что у него зафиксировано психическое заболевание.

Ялта, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube